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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك ترحب بوقف بايدن بناء جدار على حدودها مع الولايات المتحدة

الخميس 21/يناير/2021 - 07:04 م
أندريس مانويل لوبيز
أندريس مانويل لوبيز
وكالات
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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه يؤيد الأوامر التنفيذية التي أقرها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في يوم تنصيبه، خاصة وقف بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال الرئيس المكسيكي، المعروف باسم املو، في مؤتمره الصحفي اليوم الخميس إنه يؤيد أيضا قيام بايدن بإلغاء خط أنابيب إكس إل الرئيسي في الولايات المتحدة.

وأضاف لوبيز أوبرادور، في تصريحه الذي اوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أنه يتفق مع أجندة بايدن، بما في ذلك السياسة الخاصة بلقاح كورونا.

وتابع " التحدث هاتفيا مع بايدن مرة أخرى ليس أمرا عاجلا. المكسيك لن تواجه مشكلة مع إدارة بايدن".

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