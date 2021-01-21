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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 15 وإصابة 9 في حريق بدار رعاية أوكرانية

الخميس 21/يناير/2021 - 07:00 م
حريق بدار رعاية أوكرانية
حريق بدار رعاية أوكرانية
وكالات
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قالت سلطات الحماية المدنية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق شب في دار رعاية في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وأصيب ما لا يقل عن تسعة آخرين في الحريق، وتم نقل خمسة منهم إلى المستشفى.

وكشفت السلطات عن أن الحريق بدأ في الطابق الأول من المبنى المكون من طابقين وامتد ليغطي نحو 100 متر مربع.. وكان في المبنى في ذلك الوقت 33 شخصا.

وقدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعازيه، وقال، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يجب إجراء تحقيق لمنع وقوع مأساة مماثلة مرة أخرى.

وتم نشر حوالى 50 من رجال الإطفاء فى مكان الحادث.

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