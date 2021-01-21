مصرع لص عقب سقوطه من أعلى برج بالدقهلية

لقى لص مصرعه إثر سقوطه من الدور التاسع بأحد العقارات بمنطقة تقسيم كوكاكولا بطلخا، بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة تقسيم الكوكاكولا بطلخا بالعثور على جثة شاب إثر سقوطه من الدور الأخير بأحد العقارات.وانتقل ضباط مباحث مركز طلخا، وبالفحص تبين مصرع "باسم.ع.م"، 30 سنة، عاطل، إثر سقوطه من الدور التاسع والأخير، حيث قام بسرقة عقار فى الدور الرابع من خلال القفز من عقار مجاور تحت الإنشاء، وأثناء محاولة نزوله اختل توازنه وسقط من أعلى العقار، وعثر معه على 4 هواتف محمولة، ومبلغ مالى 4 آلاف جنيه (مسروقات)، بينما كان معه قطعة حشيش ولفافة بانجو، وسبق اتهامه فى 10 قضايا، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.