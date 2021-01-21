خاص.. نصر محروس يكشف كواليس إنهاء الخلاف مع بهاء سلطان وديًا

كشف المنتج الغنائي نصر محروس عن كواليس إنهاء الخلاف الذي نشب بينه وبين المطرب بهاء سلطان لعدة سنوات وديا.وقال نصر محروس في تصريح لـ"الدستور" إن بهاء سلطان ذهب أمس، الأربعاء، إلى الاستوديو لتسجيل بعض الأغنيات المتبقية في ألبومه الغنائي الجديد، وفقا لحكم قضائي.وأكد محروس أنه يحاول أن ينهى الخلاف بينه وبين المطرب بهاء سلطان بشكل ودي، لافتا إلى أنه من المقرر أن تجمعهما جلسات صلح خلال الأيام المقبلة.