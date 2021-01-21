ضبط شاب حاول سرقة مسامير السكة الحديد بالدقهلية

تمكن أهالي مدينة المنزلة بالدقهلية من ضبط شخص (19 عامًا) حاول سرقة مسامير شريط السكة الحديد ناحية البندر في جوال، وأبلغوا قسم الشرطة.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط شرطة المنزلة من الأهالي بضبط "أيمن مسعد الأدهم"، 19 عامًا، وبحوزته جوال به كمية من مسامير قضبان السكة الحديد زنة 20 جرامًا.بمواجهته، اعترف بالسرقة بدافع بيعها كخردة والتربح السريع من ثمنها، وبسؤال "وليد عوض"، خفير بمحطة السكة الحديد، قرر بأن المسامير المضبوطة مسامير قديمة وتالفة وأنه مكلف بتجميعها عقب انتهاء أعمال الصيانة الجاري في قضبان السكة الحديد، لوضعها في المخازن.تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.