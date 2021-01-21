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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجر أول بلد أوروبي يوافق على استخدام لقاح سبوتنيك-في

الخميس 21/يناير/2021 - 06:36 م
لقاح سبوتنيك-في
لقاح سبوتنيك-في
وكالات
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صارت المجر المستاءة من "الوتيرة البطيئة" للاتحاد الأوروبي، أول بلد عضو يوافق على استخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي وكذلك لقاح استرازينيكا البريطاني.

وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء جيرجيلي غولياس في مؤتمر صحفي "منحت السلطات الصيدلانية إذنا موقتا" لاستخدام هذين اللقاحين ضد كوفيد-19.

ووفقا للقواعد الأوروبية يمكن للسلطات الوطنية الموافقة بشكل طارئ على توزيع منتج غير مرخص من الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها تتحمل المسؤولية المدنية أو الإدارية كاملة.

وأضاف أن هذا القرار الذي يأتي بعد زيارة خبراء مجريين موسكو لأسابيع يفتح المجال لإنهاء الطلبات. ويتوقع أن يزور وزير الخارجية بيتر زيجارتو روسيا هذا الأسبوع لهذه الغاية.

ومنذ بداية الحملة نهاية كانون الأولديسمبر تلقت المجر التي تعد 9.8 مليون نسمة، 330 ألف جرعة من لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا الوحيدين المرخصين في الاتحاد الأوروبي.

واعلن المسؤول المجري "للأسف وتيرة الوكالة الأوروبية للأدوية بطيئة جدا".

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