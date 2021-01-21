ضبط سائق بحوزته مواد مخدرة بالمنصورة

تمكن قول أمني بمدينة المنصورة من ضبط سائق "توك توك" بحوزته كمية متنوعة من "الأقراص المخدرة والحشيش والشادو المخدر" أثناء قيامه بتوصيل المخدرات لأحد الاشخاص.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتمكن النقيب مصطفى إبراهيم الدسوقي، الضابط بإدارة شرطة النجدة (معين بخدمة رئيس القول الأمني الخامس) والقوة المرافقة من ضبط كل من "محمد ع ح"، ۲۸ عامًا، سائق توك توك، مقيم بمنطقة كفر البدماص دائرة قسم ثان المنصورة، و"مينا ت.ي"، ۱۸ عامًا، عامل، مقيم بشارع الترعة دائرة قسم أول المنصورة، وبحوزة الأول (۲۳ قرصا لعقار الكبتاجون المخدر، ٤ أقراص لعقار الأبتريل المخدر، لفافة صغيرة الحجم بها نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر، ۲۹ تذكرة بها مادة بيضاء اللون تشبه مادة الشادو المخدرة- قطع داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، سلاح أبيض، مطواة، مشرط طبی، مبلغ مالي قدره ۱۷۰ جنيهًا، هاتف محمول) وضبط بحوزة الثانی (هاتف محمول، مبلغ مالي).بمواجهتهما أقر الأول بحيازته المواد والأقراص بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض "مطواة" بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع و"المشرط الطبي" بقصد استخدامه في نشاطه، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بالعملاء، كما أقر الثاني بتواجده رفقة الأول لشراء المواد المخدرة منه.تحرر عن ذلك المحضر رقم ۷۸٤ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم ثان المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.