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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عقد أول اجتماع للجنة أسر الشهداء ببني سويف بعد إعادة تشكيلها

الخميس 21/يناير/2021 - 08:30 م
الدكتور عاصم سلامة
الدكتور عاصم سلامة
بنى سويف - محمد حفيظ
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ترأس الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، الخميس، اجتماع لجنة أسر الشهداء التي تختص بدراسة أحوال أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والتواصل مع ذويهم وتقديم الرعاية والدعم لهم.

حيث حضر الاجتماع العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان "مقرر اللجنة" وباقي أعضاء اللجنة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

استهل نائب المحافظ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على روح شهداء مصر من أبناء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن في معركتهم ضد الإرهاب الغاشم، حتى اقتلاعه من جذوره لكي يحيا أبناء الشعب المصري في أمن وأمان ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية والرخاء.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بتحديد الخطوات والإجراءات المطلوبة، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال خطة عمل "يشرف عليها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "ويشترك في تنفيذها أجهزة المحافظة التنفيذية الخدمية والمجالس القومية النوعية، بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري للمحافظة.

وتم الاتفاق على تحديد منسق بكل مديرية خدمية ووحدة محلية للتواصل مع أسر الشهداء في مجال الخدمات المطلوب توفيرها لهم وليكون همزة وصل بين أسر الشهداء والمحافظة ومكتب المستشار العسكري للعمل على دراسة وبحث تلك المطالب وتلبيتها، فضلًا عن الاتفاق على إضافة مجال رعاية أسر الشهداء إلى أنشطة الجمعيات الأهلية الفاعلة والمؤثرة والتي تتميز بانتشارها وتنوع مجالاتها وأنشطتها والتوجيه بتقديم التيسيرات اللازمة والمطلوبة لأبناء الشهداء وأسرهم في ممارسة الأنشطة والخدمات التي تقدمها مراكز الشباب.

كما وجه الدكتور عاصم سلامة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، على أن تتضمن كافة البيانات المطلوبة والمتاحة والظروف الاجتماعية المتعلقة بكل أفراد الأسرة، خاصة أبناء الشهداء ومراحلهم التعليمية، وما إذا كان من بينهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحديد أوجه الدعم المطلوبة وضمان استمرارية الرعاية المقدمة لهم في كل جوانب الحياة.

كان محافظ بني سويف قد أصدر مؤخرًا قرار رقم 1261 بإعادة تشكيل لجنة أسر الشهداء، لتكون برئاسة د.عاصم سلامة نائب المحافظ وعضوية كل من المستشار العسكري، ورؤساء المدن، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، التضامن، الإسكان، الصحة، الشباب والرياضة، إدارة السياحة، وفرع المجلس القومي للمرأة.

وتختص اللجنة بدراسة أحوال أسر الشهداء والتواصل معهم ومساعدتهم والقيام بزيارتهم في الأعياد والمناسبات الدينية والقومية وإعداد برامج ترفيهية وتنظيم رحلات لهم، على أن تنعقد اللجنة بصفة شهرية وإعداد تقرير بنتائج عملها يعرض على المحافظ بصفة دورية.

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