عامل يعثر على جثة رضيع بجوار مسجد بالدقهلية

عثر عامل على جثة طفل حديث الولادة ملفوف ببطانية وملقى بجوار مسجد القاسم بقرية الإسكندرية الجديدة، التابعة لمركز مدينة الجمالية، بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية، من أحد أهالى قرية الإسكندرية الجديدة التابعة للمركز، بالعثور على طفل لقيط متوفى ملفوف في بطانية بجوار مسجد القاسم بالقرية.بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطفل حديث الولادة "ذكر" ملفوف في بطانية والحبل السري مربوط وبه آثار نهش من الذراع والجانب الأيمن.بسؤال الشخص الذى عثر عليه، ويدعى سعيد سعد المهدى، 50 عامًا، عامل ومقيم بتفتيش السرو، التابعة لمركز فارسكور بدمياط، أقر بأنه عقب أدائه الصلاة في المسجد وخروجه عثر على الطفل بجوار المسجد.تحرر المحضر ١٩٨ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة الجمالية، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان الطفل إلى المستشفى لإنهاء الإجراءات اللازمة، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.