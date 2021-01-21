مصدر بالبيت الأبيض: بايدن سيبقى على كريستوفر راي مديرا لإف.بي.آي

ذكرت محطة (سي.إن.بي.سي) نقلا عن مصدر بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإبقاء على كريستوفر راي في منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن يثق في راي، إنها لم تتحدث بعد مع الرئيس الجديد عن الأمر.