رفع مخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة والصيانة ورفع المخلفات وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات بالطرق والشوارع الرئيسية بالأحياء والقرى، حيث تم رفع 55 طن مخلفات وقمامة من القرى.قال محمد أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الحملات التي تنفذها الوحدات القروية من أعمال نظافة وصيانة كشافات وتمهيد طرق وإزالة إشغالات، تأتي في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة ضمن قرارات رئاسة الوزراء وقرارات محافظ المنيا بخصوص مكافحة فيروس كرونا المستجد في موجته الثانية.من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لقرية تلة وبني أحمد ونزلة حسين حملة لرفع جميع التجمعات ونقل المخلفات الي المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، حيث بلغت 55 طن مخلفات وقمامة.وفي قرية طوخ الخيل، قال رضا مصطفي إنه تم تنفيذ حملة لصيانة وتجميل أعمدة الإنارة بطريق البكل وعزبة مهني ومسح الطرق ومداخل القرية، أما في قرية بني أحمد الغربية تم رفع جميع التراكمات من ترعة كوم الزهير ودير عطية وطريق المحيط.كما واصلت الأحياء حملات النظافة ومتابعة الإجراءات الاحترازية على مدار اليوم، وأكد رئيس المدينة أن أعمال الوحدات القروية تتم على قدم وساق لإنجاز التكليفات؛ حرصًا على سلامة المواطنين.