إصابة ضابط في الجيش اللبناني في انفجار لغم أرضي

أصيب ضابط في الجيش اللبناني اليوم الخميس، في انفجار لغم أرضي في مجدل عنجر في وادي البقاع شرقي لبنان.وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 21 يناير الجاري، وأثناء قيام دورية راجلة من الجيش بمهمة في منطقة مجدل عنجر - البقاع، أصيب ضابط بجروح خطرة في إحدى ساقيه جرّاء انفجار لغم أرضي، وقد نقل إلى المستشفى للمعالجة".