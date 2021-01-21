مصدران: التزام أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط 99% في ديسمبر

قال مصدران في أوبك+ لرويترز اليوم الخميس، إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 99 بالمئة في ديسمبر.يقل ذلك قليلا عن مستوى نوفمبر تشرين الثاني البالغ 101 بالمئة.تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا اجتماعات فنية ووزارية في أوائل فبراير.وقال أحد المصدرين إن القراءة النهائية لنسبة الالتزام قد تتغير تغيرا طفيفا قبل ذلك الحين.