تونس تدين الهجومين الإرهابيين ببغداد

أدانت تونس، بأشد العبارات، الهجومين الإرهابيين الغادرين اللذين استهدفا، منطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى.وأعربت تونس - بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس - عن تضامنها مع الأشقاء في العراق (حكومة وشعبا)، وتقدمت بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى أهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.وأكدت تونس وقوفها إلى جانب دولة العراق الشقيقة في حربها ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف العنيف.