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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تتجه لإصدار أوراق"خضراء" لمن تلقوا تطعيم كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 06:10 م
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
وكالات
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أعلن وزير الصحة في إسرائيل يولي إدلشتاين اليوم الخميس تطعيم ربع السكان، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعطاء أكثر من مئتين ألف ساكن يوميا لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد.19-

وقال إدلشتاين في تغريدة أن نحو 4ر2 مليون إسرائيلي من أصل 3ر9 مليون شخص في إسرائيل تلقوا الجرعة الأولى.

ومن بين هؤلاء تلقى نحو 700 ألف شخص بالفعل الجرعة الثانية التي يجب إعطاءها خلال ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى حتى يحقق اللقاح فعاليته المثلى.

وسوف يتمكن كل الإسرائيليين الذين تلقوا الجرعتين المطلوبتين من تقديم طلب عبر الإنترنت للحصول على ورقة"مرور خضراء" سوف يسمح لهم بالتنقل بدون الحاجة لدخول حجر صحي عند الوصول إلى إسرائيل.

وتتيح الورقة الخضراء حضور فعاليات ثقافية مثل الحفلات الموسيقية فور إعادة فتح تلك المواقع رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتخذ قرارا نهائيا في هذا الصدد.

ولتجنب التمييز، لدى الإسرائيليين الذين لا يرغبون في الحصول على التطعيم خيار إظهار اختبار سلبي لكوفيد19- لم يمر عليه أكثر من 49 ساعة قبل الفعالية.

إسرائيل حاليا تشهد ثالث إغلاق لها في مختلف الأرجاء وهو ما جرى تمديده في وقت سابق إلى 31 يناير.

ووصل إجمالي الإصابات في إسرائيل جراء الإصابة فيروس كورونا 575 ألفا و842 إصابة وبلغ إجمالي الوفيات 4181 وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية 10 آلاف و213 إصابة جديدة و101 وفاة جديدة، بحسب البيانات.

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