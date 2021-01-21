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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

السلطة الفلسطينية تطلب مساعدة دولية لإجراء الانتخابات شرق القدس

الخميس 21/يناير/2021 - 05:54 م
الانتخابات شرق القدس
الانتخابات شرق القدس
وكالات
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طلبت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس، مساعدة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مدينة رام الله مع 51 سفيرا وقنصلا أجنبيا، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين لبحث آخر التطورات بخصوص إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو المقبل على ثلاث مراحل.

وطالب اشتية، في بيان، المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي بـ"الضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين بالقدس من المشاركة بالانتخابات العامة وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة، وما هو حق لهم مارسوه في الانتخابات السابقة".

وقال إن "الديمقراطية الفلسطينية يجب ألا تكون رهينة لمزاج الاحتلال، والاتفاقيات تنص على السماح لكل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بالمشاركة في الانتخابات في التصويت والترشح، ونريد من المجتمع الدولي أن يضع ثقله من أجل ذلك".

ودعا دول العالم، من خلال سفرائها، إلى إرسال مراقبين للمساهمة في سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وثمن "كافة أشكال المساندة لإجراء الانتخابات ودعم احتياجات العملية الانتخابية، علما بأن لجنة الانتخابات المركزية قدرت الاحتياجات المالية لإجراء الانتخابات بـ23 مليون دولار".

وشدد اشتية على أن الحكومة الفلسطينية ستستمر بعملها حتى إنجاز انتخابات المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة، وستبذل كافة الجهود لإنجاح الانتخابات وإنهاء الانقسام، مثلما جاء برسالة التكليف عند تشكيلها.

وقال "هناك إرادة سياسية ثابتة وقوية لإجراء الانتخابات لدى القيادة وجميع الفصائل لإجراء الانتخابات التي هي بوابة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

وأضاف " سيكون هناك مجلس تشريعي منتخب يعيد الإشعاع الديمقراطي للشعب الفلسطيني ونتطلع لنجاح الحوار الوطني الفلسطيني- الفلسطيني، الذي سيعقد خلال الشهر المقبل في القاهرة، وسيناقش ضمان نجاح إجراء الانتخابات".

وأشار اشتية إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة تشكيل المجلس الوطني على ثلاث مراحل.

وأوضح أن إعادة تشكيل المجلس الوطني ستجري وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتفاهمات مع الفصائل، وسيشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في الشتات، كونه يشكل برلمان الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير.

ولفت اشتية إلى أنه حتى الآن لم يتم تشكيل أي قوائم لخوض الانتخابات، وهذه الأمور تقررها الفصائل بنفسها، معبرا عن تفاؤله بمشاركة واسعة من قوائم مستقلين وحضور واسع للشباب والنساء.

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