البرهان يؤكد لوزير خارجية بريطانيا تمسك السودان بأراضيه في الخلاف مع إثيوبيا

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالعلاقات الثنائية التاريخية بين السودان وبريطانيا، ووصفها بالأزلية.ورحب البرهان خلال لقائه بمكتبه بالقصرالجمهوري اليوم، بوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب معربا عن شكر وتقدير حكومة السودان لبريطانيا ومساندتها للتغيير الذي شهدته البلاد، وإنجاح الفترة الانتقالية، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وقال البرهان إنهم يتطلعون للتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع بريطانيا.وشدد رئيس مجلس السيادة للوزير البريطاني على أن القوات المسلحة أعادت انتشارها داخل الأراضي السودانية وذلك تعليقا على التوتر الحدودي مع إثيوبيا.من جانبه هنأ وزير الخارجية البريطاني رئيس مجلس السيادة على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الانتقالية والإنجاز الذي تحقق في ملف السلام، مشيداََ بتوقيع السودان علي اتفاق أبراهام الذي تم مؤخراََ، مؤكداََ دعم بلاده للسودان في كافة المجالات.وقال رأب إن بلاده ستواصل دعمها للسودان بوصفه من الدول ذات العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا، مؤكداََ حرص بلاده علي http://www.dostor.org/login.aspx التوترات في الحدود بين السودان واثيوبيا عبر الوسائل السلمية.