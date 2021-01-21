مع البدء في طرحها.. القصة الكاملة للنقود البلاستيكية الجديدة

قديمًا كانت مصر لا تستخدم سوى النقود الورقية فقط، ثم اتجهت بعد ذلك إلى استخدام تداول العملات المعدنية حتى أصبحت تستخدمها أكثر من العملات الورقية في الوقت الحالي، نظرا لعمرها الافتراضي الأكبر.وحاليًا تحاول مصر تطوير تعاملاتها المادية مرة أخرى، من خلال استخدام النقود البلاستيكية "البوليمر"، التي سيتم طباعتها بعد 5 أشهر أي من بداية شهر يوليو، بعد الإطلاع على أحدث تكنولوجيا طباعة النقود، ومنها النقود البلاستيكية.وأعلن البنك المركزي المصري لدار طباعة النقد، المهندس خالد فاروق، أنه سيتم البدء في طباعة النقود البوليمر بالتوازي مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري، المقرر افتتاحها في يونيو المقبل، وسيتم البدء بطباعة فئة الـ10 جنيهات.ولكنه لن يتم استبدال النقود البوليمر الجديدة بالنقود الورقية المتداولة في السوق المحلية، وإنما سيتم تداولهما معا في السوق.فما هي قصة النقود البلاستيكية وأهميتها؟ وما الدول التي استخدمتها قبل مصر؟ "الدستور" استعرضت في تقريرها أبرز المعلومات عن العملات البلاستيكية والفائدة التي ستعود على مصر باستخدامها والخطة المتبعة في ذلك.النقود البلاستيكية تشبه الورقية، ولكنها تتميز بالمرونة والمتانة والسمك الأقل وتتيح عمرًا افتراضيًا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، وتمتاز العملة البلاستيكية الجديدة بأنها مقاومة للماء وأقل في درجة تأثرها بالأتربة كما أنها صديقة للبيئة.وتعد العملات البلاستيكية أقل تعرضا للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، كما أنه من الصعب تزويرها، كما أن عمر البلاستيكية "البوليمر" يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، بخلاف العملة الورقية التي تتدهور بشكل سريع بعد تداولها.وبحسب البنك المركزي، فإن استخدام النقود البلاستيكية "البوليمر" في مصر يعد أمرًا إيجابيًا لحركة النقد بالأسواق، كما أن استخدامها يساهم في تخفيض تكاليف الطباعة، ويحسن مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير، كما تساهم في القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي.وأكد على ذلك وائل النحاس الخبير الاقتصادي، قائلا إن مصر بتلك الخطوة تواكب كل التطوارت التي يمر بها العالم، حيث أن هناك دول كثيرة تتداول النقود البلاستيكية حفاظًا على البيئة، وللتخفيف من كلفة طباعة النقود الورقية.وأوضح لـ"الدستور" أن تلك النقود يصعب تزويرها وبالتالي يتم القضاء على عمليات زيف العملة والاقتصاد الموازي الذي تحققه، مشيرًا إلى أن النقود البلاستيكية الجهد في إنتاجها أقل وغير مكلفة مثل الورقية أو المعدينة وستكون موفرة للاقتصاد.وتابع: "مع مرور السنوات ستختفي العملات الورقية والمعدنية وستبقى العملات البلاستيكية فقط، لكن في الوقت الحالي سيتم تداول العملات البلاستيكية بجانب العملات الورقية الحالية حتى يتم سحبها تدريجيًا بمرور الوقت للقضاء على الاقتصاد الموازي".اللافت للنظر إلى أن مصر لم تكن هي أولى الدول التي تستخدمها حيث أعلنت المملكة العربية السعودية في أكتوبر العام 2020، أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ستطرح فئة (خمسة ريالات) من العملة السعودية المصنوعة من البوليمر.وأوضحت مؤسسة النقد أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها، المتداولة حاليًا المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.وتستخدم ما يقرب من 28 دولة على مستوى العالم العملات المصنوعة من مادة البوليمر، ومن بينها استراليا والبرازيل والصين وإندونيسيا وسنغافورة وكندا وبريطانيا.