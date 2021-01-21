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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غادة عبد الرازق تستعد لاستئناف تصوير «لحم غزال»

الخميس 21/يناير/2021 - 08:23 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
منار إبراهيم
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تستأنف الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "لحم غزال"، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن أسرة المسلسل تستعد لاستئناف التصوير خلال الأسبوع المقبل وتحديدًا بعد انتهاء فترة حظر التجوال الذي فرض في العاصمة اللبنانية بيروت والذي يستمر حتى يوم 25 يناير، مشيرًا إلى أنهم تفاجأوا أثناء تصويرهم بفرض الحظر الذي عطل التصوير حيث تدور معظم أحداث العمل في لبنان وكانوا سافروا إلى هناك منذ ما يقرب من شهر.

وأكد المصدر أن صناع العمل يعكفون حاليًا لوضع خطة بديلة للتصوير إذا استمر هذا الحظر خاصة وأن الحكومة اللبنانية لفتت إلى احتمالية مد الحظر لمدة أخرى إن لم يلتزم المواطنون، مشيرًا إلى أن العمل مهدد بنسبة كبيرة للخروج من السباق الرمضاني إذا استمر هذا الوضع.

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