قطار مبادرة «حياة كريمة» يصل للمحطة الثالثة

◄ المرحلة الأولى



◄ المرحلة الثانية



وصل قطار مبادرة "حياة كريمة" التي سبق وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام 2019 إلى محطتها الثالثة، والتي تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية في مصر لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية في محافظات مصر.وبالرغم من مرور عامين على تلك المبادرة إلا إنها ما زالت تقدم مزيدًا من العطاء بنفس القدر لا سيما مع القرى الفقيرة في النجوع ومحافظات مصر والصعيد، من أجل توفير حية آمنة لهم سواء من خلال المساعدات المادية أو تطوير تلك القرى في مناحي الحياة كافة.وبالأمس أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن توزيع 53 ألف صندوق حماية اجتماعية في عدة محافظات، ضمن مبادرة "رد الجميل" التي دخلت مرحلتها الثالثة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات.ولم تكن تلك هي المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، ولكنها حققت عددا من الإنجازات خلال المرحلتين الأولى والثانية وصولًا للثالثة، وترصد "الدستور" في التقرير التالي حقائق وأرقاما عن مبادرة حياة كريمة وأهم إنجازاتها في القرى والمحافظات.بدأت حياة كريمة العمل منذ عام 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وكان جزء منها للراعية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية وصرف أجهزة تعويضية وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر.وكذلك توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى البنية التحتية محطات الصرف الصحي، ومحطات المياه، وصرف الطرق وشبكات الكهرباء وعواميد إنارة.وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة خيرية غير هادفة للربح تهدف إلى التدخل الإنساني، لتنمية وتكريم الإنسان المصري، وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتضم المؤسسة شبابًا متطوعًا، من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجا، بتكريس كل المجهودات في العمل الخيري والتنموي.ضمت المرحلة الأولى من المبادرة القرى التي تصل نسبة الفقر بها إلى أقل من 50%، أي تحديات أقل لتجاوز الفقر، والمرحلة الثانية نسبة الفقر من 50% إلى 70% القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من الأولى، أما الأخيرة فنسبة الفقر من 70% فأعلى وتمثل القرى الأكثر احتياجًا.وخلال المرحلة الأولى من المبادرة في عام 2019، كان لها نجاحات ملموسة في 11 محافظة، إذ تم تنفيذ ما يقرب من 490 مشروعًا من بين 625 كانت تستهدفا المرحلة الأولى وتشمل مشروعات تطوير المنازل وتركيب وصلات صرف صحي ومياه.وخصصت الحكومة لها مبلغ 103 مليارات جنيه لتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وبدأ القائمون على المبادرة في تنفيذ مرحلتها الأولى في 143 قرية من أفقر القرى المصرية ومنها قريتين تخطت نسبة الفقر فيهما 90%.وتم توفير 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة وتوفير فرص التدريب التحويلي ومحو الأمية لمواطنيها، وتم رفع كفاءة 42 قرية وتطويرهم وتجهيز الوحدات الصحية بهم وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل، كذلك تم بناء 917 فصلا جديدا تمت إضافتها للمدارس لتستوعب 36.680 ألف تلميذ بالقري المستهدفة.وعلى صعيد المحافظات، ففي محافظة المنيا ساعدت المبادرة 6 قرى بها، وتم تنفيذ 355 وصلة مياه منزلية، وتركيب 356 سقفًا، ورفع كفاءة 353 منزلًا، بالإضافة إلى التدخلات الصحية من خلال 18 قافلة طبية وتم الكشف وتوفير علاج بالمجان لـ5479 مستفيدا، وإجراء 476 عملية جراحية وعيون، وتم توزيع 70 جهازًا تعويضيًا و733 نظارة طبية.وفي محافظة أسيوط استهدفت المبادرة ما يقرب من 60 قرية، وفي محافظة أسوان استهدفت مبادرة "حياة كريمة" 11 قرية بالمحافظة في مرحلتها الأولى باستثمارات تقدر بنحو 82 مليون، وعدد المستفيدين بلغ نحو 38626 مستفيدا.وبعد نجاح المرحلة الأولى، بدأت المبادرة في المرحلة الثانية باستثمار 9.6 مليار جنيه، وتم الانتهاء من إنشاء 1277 مشروعًا في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر، بينها إنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وتطوير الوحدات الصحية بـ53 تجمعًا ريفيًا.وكذلك تطوير 925 فصلًا جديدًا في 69 مدرسة لخفض مستوى كثافة الوصول وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية و172 مشروعًا جديدًا لتدعيم خدمات مياه الشرب وتغطية 68 تجمعًا ريفيًا بخدمات الصرف الصحي.وتم تنفيذ 43 قافلة بيطرية و175‏ قافلة طبية، وأجرت 1061 عملية جراحية عملية، و3920 عملية عيون، فيما وفرت 9150 نظارة طبية وتستهدف الوصول إلى 17801 نظارة، وتطوير 10 حضانات للأطفال، وكذلك تنفيذ 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ لتقليل كثافة الفصول.