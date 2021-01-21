رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«آداب حلوان» تمنح أحمد أبوالعزم درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف

الخميس 21/يناير/2021 - 06:24 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
أميرة العناني
طباعة
منحت كلية الآداب بجامعة حلوان، اليوم، الباحث أحمد رجب محمد إسماعيل أبوالعزم، مدير السوشيال ميديا بدار الإفتاء المصرية، درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عن الرسالة المقدمة منه والتي جاءت تحت عنوان:" بناء مكنز عربي للفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية.. دراسة تحليلية تجريبية".

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد فتحي عبدالهادي، أستاذ المكتبات والمعلومات جامعة القاهرة، الدكتور زين الدين محمد عبدالهادي أستاذ المكتبات والمعلومات جامعة حلوان، والدكتورة إيناس حسن صادق أستاذ المكتبات والمعلومات جامعة حلوان.

تناولت الدراسة مراجعة علمية شاملة لموضوع المكنز، وكذلك فتاوى دار الإفتاء المصرية، شارحة بإسهاب كيف تم بناء مكنز لفتاوى دار الإفتاء المصرية كنموذج يمكن أن يحتذى به في إنشاء العديد من المكانز الدينية، وكذلك استكمال بناء هذا المكنز على باقي الفتاوى الخاصة بدار الإفتاء المصرية. كما جاءت أهمية إصدار مكنز للفتاوى من أجل ضبط المصطلحات الخاصة بالفتاوى.

وهدفت الدراسة إلى تحليل فتاوى الدار بغرض التعرف على المصطلحات التي تستخدم في كتابة الفتاوى، وتحليل هذه الفتاوى من الناحية الموضوعية.

واعتمد الباحث في هذه الدراسة على عدد من المناهج المختلفة، فمن هذه المناهج القراءات النظرية في الموضوع، وكذلك المنهج التحليلي في الجزء الخاص ببناء المكنز؛ وذلك بغرض تحليل الفتاوى واستخراج المصطلحات منها، وكذلك المنهج التجريبي في تجريب المكنز.

واستخدم الباحث أدوات لجمع البيانات، منها: الملاحظة المنضبطة، والتحليل الموضوعي، وبرنامج آلي مصمم للمكنز، وآراء الخبراء من خلال عرض المصطلحات وارتباطاتها بشكل مطبوع.

ووفقًا للرسالة فقد بلغ عدد الفتاوى محل الدراسة 5.603 فتاوى، وقد اشتملت الدراسة على مقدمة منهجية وثلاثة فصول وخاتمة ونتائج وتوصيات، الفصل الأول: بعنوان "المراجعة العلمية"، الفصل الثاني: بعنوان "الفتوى والمكنز في خدمة الإسلام"، الفصل الثالث: جاء بعنوان "بناء مكنز عربي لفتاوى دار الإفتاء المصرية"، ثم أخيرًا الخاتمة والنتائج والتوصيات.

وكان من نتائج هذه الدراسة أنه جرى تحليل فتاوى دار الإفتاء المصرية بغرض التعرف على المصطلحات التي تستخدم في كتابة الفتاوى. وقد تم تحليل الفتاوى من الناحية الموضوعية؛ وذلك بغرض التعرف على الموضوعات التي يطرح فيها السائلون أسئلتهم، وتكوين شجرة تضم هذه الموضوعات، وجرى تجريب المكنز من خلال مجموعة من المتخصصين الشرعيين بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الشمولية، كما تم إنشاء مكنز لفتاوى دار الإفتاء المصرية، وذلك في شكل ورقي مطبوع وإلكتروني على موقع خاص بالمكنز.

ومن التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: ضرورة استكمال العمل على المكنز من خلال دار الإفتاء المصرية لتوسيع الاستفادة من المكنز، وأن يتم تحديث المكنز بشكل دوري مع صدور كل مجلد من مجلدات الفتاوى الجديدة، وكذلك ضرورة عمل مكانز أخرى في العلوم الدينية، مثل التفسير والسيرة وغيرهما من العلوم الشرعية.

موضوعات متعلقة

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

وزير التعليم: إعلان تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات 14 فبراير

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

الصور

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

بسبب «واقعة الشناوي».. الزمالك يحذر الجبلاية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم الناشئين
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
المزيد

الثقافة

الأحد محاضرة «أوضاع الترجمة» مع يارا المصري عبر تطبيق انستجرام

ختام معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" وحضور جيد للجمهور بجاليري "ضي"

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية