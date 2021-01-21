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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية (صور)

الخميس 21/يناير/2021 - 05:59 م
إغلاق مراكز للدروس
إغلاق مراكز للدروس الخصوصية
هبه عويضه
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وجّه اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، الإدارات المعنية بالحي لشن حملة فورية، الخميس، لإغلاق جميع المراكز التعليمية وأماكن التجمعات بنطاق الحي حفاظًا على الصحة العامة وتجنبًا لانتشار الفيروس؛ تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي (كوفيد- 19) بنطاق الثغر.

استهدفت الحملة إغلاق 3 مراكز تعليمية بمنطقة المندرة القبلية، وتشكلت لجنة الغلق من ممثلي الجهات المعنية: مدير إدارة الخدمات، مسئول الغلق بإدارة رخص المحلات، ممثل عن إدارة الاتصال السياسي بالمنتزه التعليمية، ممثل عن إدارة المنتزه الاجتماعية، ومفتشي الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

جاءت الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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