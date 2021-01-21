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فن

نور عمرو دياب.. هكذا نشأت «كاتمة أسرار الهضبة»

الخميس 21/يناير/2021 - 09:26 م
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
أمير محمد خالد
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ضريبة الشهرة والنجومية دائمًا يكون ثمنها غالي لنجوم المجتمع خاصة الفنانين فأبسط الأشياء في طبيعة حياتهم تكون محط أنظار وهناك تركيز علي أسرهم سواء زيجاتهم أو حتي علاقاتهم العاطفية وأبنائهم، والفترة الأخيرة حدثت العديد من الوقائع التي تؤكد صحة ذلك ولعل أبرزها خروج ابنة الفنانة صفاء جلال تريند بعد ظهورها بالحجاب منذ عدة أسابيع، وخلال الأسبوع الحالي تصدرت ابنة الهضبة عمرو دياب الكبري "نور" التريند بعدما تعرضت لتنمر شديد علي أحد الصور التي قامت بنشرها علي حسابها علي انستجرام.

في السطور التالية تسرد "الدستور" تاريخ نور عمرو دياب منذ نشأتها حتي الآن.
نور
نور
◄ نور أول فرحة للهضبة عمرو دياب

نور هي نجلة الفنانة شيرين رضا وتنتمي لعائلة رضا التي أسست فرقة الفنون الشعبية المصرية أي أن جدها الفنان الراحل محمود رضا، تزوج عمرو دياب من شيرين رضا بعدما قاما بالتعاون سويًا في أحد الإعلانات عام 1889 كان الهضبة في ذلك التوقيت في بداية مشواره الغنائي وشيرين رضا تنتمي لعائلة كبيرة خاصة في الفن وأحب الثنائي بعضهما واستمر زواجهما لمدة ثلاث سنوات وأنجب عن نور ابنة الهضبة التي ولدت عام 1990 لتكون البنت الكبري للهضبة وأول فرحة له وغني لها "حبيبي يا نور العين" عشقها الهضبة وعندما تزوج زينة عاشور وأنجب منها وذهب للاستقرار في لندن عام 2000 كانت معه نور وهي تربت مع أبنائه من زوجته الثانية.
نور
نور
◄ درست أكثر من تخصص واحترفت العمل بلغة الاشارة

اكتفت نور بالزيارات لوالداتها وعائلتها في مصر طوال فترة نشأتها بلندن وكانت تتلقي التعليم حتي وصلت للمرحلة الجامعية وقامت بدراسة أكثر من تخصص سواء في جامعات أجنبية بمصر أو في لندن ومن أبرز هذة التخصصات كان علم البيولوجي كما درست إدارة الأعمال وحصلت علي ماجستير في التسويق وتتحدث ثلاث لغات بطلاقة الأنجليزية والأسبانية والفرنسية وتعلمت لغة الإشارة من أجل لحتراف العمل في هذا المجال بجانب خبرتها في مجال الازياء.
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
◄ نور عمرو دياب.. والتريند

عندما ولدت الفنانة شيرين رضا ابنتها نور قامت باعتزال الفن لمدة تقترب من ال10 سنوات لحين الاطئمنان علي ابنتها وعادت بعد ذلك عندما سافرت ابنتها لأستكمال دراستها والاستقرار مع والداها في لندن، ولكنها تربطهاعلاقة صداقة قوية بوالداتها، فهي كما يطلق عليها وسط عائلتها "العاقلة" التي تزن الأمور دائمًا وتعطي كل شئ حقه، ولكنها بدأت تتصدر تريند مواقع التواصل لأجتماعي منذ عدة سنوات في أكثر من حدث ومناسبة مختلفة عن طريق ظهورها سواء مع والداها او والداتها علي حسابها علي إنستجرام أو حتي عن طريق نشر صورها، فمنذ وقت قريب رغم إلغاء متابعة والدتها شيرين رضا لدينا الشربيني علي انستجرام إلا انها التقت دينا في لندن وأصبح الثنائي صديقتين خاصة وأنهم يتبعان نفس النظام الغذائي النباتي وفارق العمر القليل بينهما.
نور
نور
◄ كاتمة أسرار أبيها

ثلاث علاقات نسائية هي الأبرز في حياة الهضبة حتي الان أول زيجة له من الفنانة شيرين رضا والتي نتج عنها ابنتهما نور، وثاني زيجة له كانت من السعودية زينة عاشور والتي تربت معها نور ابنة شيرين، وثالث علاقة عاطفية كانت تجمع الهضبة بدينا الشربيني والتي أصبحت صديقة نور بعد أول لقاء جمعهما في لندن، وذلك لأن نورعلاقتها قوية بوالداها حيث أنها أول فرحه بنسبة له وتطورت العلاقة بينهما إلي أن أصبحت نور كاتمة أسراره والصديقة المقربة له من وسط أبنائه والتي يتحدث معها طوال الوقت في كل تفاصيل حياته ويحرص دائمًا علي السفر لرؤيتها في لندن.
نور
نور
◄ حقيقة رغبتها في دخول الوسط الفني

انطلاقة نور عمرو دياب علي مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2016 وخاصة نشر صورها علي أنستجرام بشكل مستمر جعل الجميع يتخيل بأن نجله الهضبة ستدخل المجال الفني، خاصة انها ورثت حب وممارسة الرقص من جدها محمود رضا، ومع تصدرها التريند في أكثر من مناسبة مختلفة خاصة في شهر سبتمبر من العام الماضي التي قامت بنشر فيه عدد كبير ومختلف من أطلالتها بجانب نشر صور من طفولتها تجمعها بوالدايها بمفردهم، أيضًا تردد شائعات أنها تلفت الأنظار من أجل رغبتها في دخول مجال التمثيل ولكن هذا الأمر غير حقيقي فهي أتفقت منذ فترة سنوات طويلة مع أسرتها علي عدم خوض التجربة في هذا المجال.

ستظل نور ابنة الهضبة عمرو دياب مصدرا للجدل نظرًا لانتمائها لأب من أهم المطربين في مصر ولأم تحظى بشعبية كبيرة، كما أن نور تعيش علي طبيعتها وتتعامل علي السوشيال ميديا بفطرتها ولا تلتفت لأي انتقادات حتي التنمر الشديد الذي تعرضت له منذ عدة أيام بعدما نشرت صورتها.

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