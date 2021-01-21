حسن الصغير أمينًا عامًا لهيئة كبار العلماء بالأزهر

قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعيين الدكتور حسن الصغير، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، أمينًا عامًا لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلفا للشيخ علي خليل.وتقدمت أكاديمية الأزهر العالمية بخالص التهاني القلبية وأحر التبريكات له، سائلين المولى سبحانه أن يمنّ عليه بموفور الصحة وعظيم التوفيق وكمال السداد.كان الصغير قد تولى رئاسة أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، خلفًا للدكتور محمد الضويني، 5 أكتوبر الماضي.