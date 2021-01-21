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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بينها طريقة التصويت.. بيان مهم اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين الفرعية

الخميس 21/يناير/2021 - 05:39 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، بيانا بشأن اجتماعها، تضمن خمسة بنود بينها ما قررته اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي.

وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات كالتالي:

أولًا: الوقوف على كافة الإجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات في مواعيدها، وتبين للجنة أن جميع الإجراءات تسير وفق البرنامج المعد لها، وتم الانتهاء من كافة ما يخص إتمام الانتخابات في مواعيدها.
ثانيًا: قررت اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي:
أ- بالنسبة للنقابات التي تضم جزئية واحدة حتى سبع جزئيات، يتم اختبار سبعة أعضاء دون التقيد بأي جزئية.
ب- بالنسبة للنقابات التي تضم أكثر من سبع جزئيات يتم اختيار العدد المطلوب وفقًا لعدد الجزئيات الأكثر من سبعة حسب عدد الجزئيات لكل نقابة.
ج- سوف يتم وضع صندوق بكل لجنة للموافقة من عدمه على الميزانيات لكل نقابة فرعية.
د- في حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر تعلن اللجنة فوز الأقدم قيدًا.
ه- الفائز بالتزكية يظل اسمه بورقة إبداء الرأي لكي تعلن اللجنة القضائية فوزه وحتى لو حصل على صوته فقط.

ثالثًا: أكدت اللجنة على ضرورة الإشراف القضائي على عملية التصويت وإبداء الرأي والفرز وإعلان النتائج.

رابعًا: التزمت اللجنة بضرورة إجراء الانتخابات في الأماكن المحددة وفقًا لقانون المحاماة وهي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، مقارات النقابات الفرعية.

خامسًا: راجعت اللجنة عدد اللجان بالمرحلتين الأولى والثانية وتبين أن أكثر من ثمانين بالمائة من اللجان داخل غرف المحامين بالمحاكم.

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