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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

هزيمة الحرب.. الجيش الإسرائيلي ينشر صورا جديدة لاجتماعات «6 أكتوبر 1973»

الخميس 21/يناير/2021 - 06:21 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
سارة الشلقاني
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نشر أرشيف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، صورة جديدة يتم الكشف عنها لأول مرة، للاجتماعات التي عقدتها جولدا مائير رئيسة الوزراء آنذاك، خلال حرب 6 أكتوبر 1973، والمعروفة إسرائيليا بـ«حرب يوم الغفران – حرب يوم كيبور».

وأظهرت الصور لقاءات مائير مع كبار الجنرالات والجنود خلال اجتماعات الإحاطة، بالإضافة إلى موشيه ديان وزير الجيش الإسرائيلي حينها، وعدد من المسؤولين العسكريين الكبار، حسبما نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

وقدمت جولدا مائير استقالتها عام 1974 وسط انتقادات وفقدان ثقة الإسرائيليين بحكومتهم بعد الهزيمة في حرب 6 أكتوبر، كما نُقل عن مئير قولها: "أعتقد أن العنوان الرئيسي لما حدث لنا عشية يوم الغفران سيكون (الأخطاء)"، قبل أن تتحدث عن قلقها عشية الحرب، وخلافها مع الضباط العسكريين حول استدعاء جنود الاحتياط.

وبررت مائير قرارها حينها بعدم إصدار أمر بضربة استباقية عندما علمت أنه قد يكون هناك حرب وشيكة، مضيفة أنها قلقة من أن تعرض دعم الأمريكيين لإسرائيل للخطر، وأنها تخشى ألا يكون لدى الجيش ما يكفي من الإمدادات لتنفيذ مثل هذا الهجوم.

وتابعت: "لقد علمت وأعلم الآن أيضًا أنه ربما كان، أو من الممكن القول، بالتأكيد أن بعض رجالنا ربما بقوا على قيد الحياة، لكنني لا أعرف عدد هؤلاء الذين ماتوا بسبب نقص المعدات".

من جانبها، قالت «جيروزاليم بوست»: "الحرب التي استمرت حتى 26 أكتوبر 1973، دخلت في تاريخ إسرائيل على أنها فاشلة وشهدت مقتل 2688 جنديًا إسرائيليًا وجرح آلاف آخرين وأسر المئات، وتدمير وإتلاف أكثر من 1000 دبابة ومئات الطائرات".

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