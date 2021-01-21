اتفاق جديد أم صراع مستمر.. ماذا ينتظر النزاع الخليجي الإيراني في عهد بايدن؟

مع دخول حقبة جديدة من العلاقات الأمريكية في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، تتجه أنظار العالم صوب الولايات المتحدة وسط ترقب حذر إزاء سياسات الإدارة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ظل العديد من التغيرات الاستراتيجية التي طرأت على المنطقة خلال الآونة الأخيرة.ولعل أبرز الملفات التي تكتنف السياسة الأمريكية الجديدة هو الملف النووي الإيراني وما ينتظره من سيناريوهات عدة ما بين الوصول إلى اتفاق جديد وإمكانية إشراك دول الخليج في أي حوار مقبل حول هذا الشأن.وتعليقًا على ذلك قال محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إن العلاقات الخليجية الأمريكية يحكمها العديد من الثوابت والمتغيرات، موضحًا أن من بين هذه الثوابت أن الولايات المتحدة تعد أحد الحلفاء الرئيسيين للأمن الإقليمي في الخليج.وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك استراتيجية ديمقراطية منذ عام 2009 تسمى بـ"الاستدارة شرقًا" أو "محور آسيا" أي أن الولايات المتحدة تفكر في ترك منطقة الشرق الأوسط وأن تتجه نحو منطقة بحر الصين الجنوبي، حيث تشهد هذه المنطقة صراعًا سياسيًا واقتصاديًا ما بين الصين والولايات المتحدة، كما أنها يمر بها ما بين ثلث ونصف الاقتصاد العالمي حاليًا.وأشار "أبو النور" إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تهتم بالشرق الأوسط كما كان هو الوضع في فترتي الثمانينات أو التسعينيات على سبيل المثال، لاسيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، كذلك سحب معظم قواتها في العراق وسوريا، وبالتالي، فإن الإدارة الأمريكية تقوم بتطبيق هذه الاستراتيجية ولكن على مراحل، كما أنها تدرك أن المعركة الكبرى المقبلة مع الصين وليس مع أي طرف آخر.ونوه إلى أحد الثوابت الأمريكية الأخرى وهي أن الولايات المتحدة تدرك تمام الإدراك أنه في حال رحيلها عن المنطقة دون أن تترك بديلًا قويًا، سيحل محلها اللاعب الروسي أو اللاعب الصيني وهذا يعني خسارة استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، والدليل على ذلك أن الصين شاركت - للمرة الأولى في تاريخها - في مناورات بحرية مع إيران قبل عدة أشهر، حيث لم يسبق للصين المشاركة في مناورة عسكرية في الشرق الأوسط إلا قبل أشهر قليلة، ما يعني أن بكين تُعِد نفسها لأن تحل محل الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي وشمال المحيط الهندي.وأوضح "أبو النور" أن من بين المتغيرات في العلاقات الخليجية الأمريكية هي أن الخليج بحاجة ماسة للتسليح الأمريكي ودائم الطلب للتسليح، وبالتالي فإن العلاقات الخليجية مع الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد بايدن، مرشحة لأن تستقر نوعًا ما خلال الفترة المقبلة لمواجهة نفوذ إيران.وفيما يخص الاتفاق النووي مع إيران، أشار "أبو النور" إلى أن الدول الخليجية طلبت بشكل ضمني المشاركة في أي اتفاق أو حوار نووي جديد، كما أن الرئيس بايدن شدد في أحد بياناته على ضرورة إشراك الدول الخليجية الكبرى، إلا أن إيران لن تقبل ذلك على الإطلاق.وتابع أن وجود إيران في الاتفاق النووي السابق جعلها تتحدث باسم الشرق الأوسط، وتعبتر نفسها القوة الرئيسية في المنطقة، ولكن عند مشاركة قوى خليجية أخرى فهذا يعني خصم الرصيد السياسي لدى طهران، وتحويل هذا الاتفاق إلى اتفاق أمني صرف.وأشار إلى أن قطر تحاول الآن إطلاق مبادرة للمصالحة الخليجية الإيرانية، إلا أن الدول الخليجية ترى أن قطر غير جديرة بتولي ملف التصالح مع إيران، كما أن طهران لن تقدم حتى الآن أية إجراءات عملية على أرض الواقع للتهدئة الفعلية مع دول الخليج وإنما مجرد وعود وأشياء كلامية غير واقعية.وأوضح أن دول الخليج لن تُقبل على المبادرة القطرية ما لم تقدم إيران إجراءات عملية على أرض الواقع.