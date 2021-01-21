رومانسية زعماء أمريكا.. «قبلات رئاسية» داخل أسوار البيت الأبيض
الخميس 21/يناير/2021 - 07:17 م
إسلام جمالطباعة
حرصت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جون بايدن، على تقبيل زوجها أمام الجموع خلال حفل تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.
وعادةً تحرص زوجات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على تقبيل أزوجهن خلال المناسبات الرسمية، وفي هذا التقرير نرصد "قبلات الرؤساء" فى أحضان البيت الأبيض.
وعادةً تحرص زوجات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على تقبيل أزوجهن خلال المناسبات الرسمية، وفي هذا التقرير نرصد "قبلات الرؤساء" فى أحضان البيت الأبيض.
◄ «قبلة جيل بايدن»
لم تتمالك زوجة الرئيس جون بايدن نفسها، فبمجرد حلف القسم خلال حفل التنصيب، قبلته كأحد أنواع التهنئة.
لم تتمالك زوجة الرئيس جون بايدن نفسها، فبمجرد حلف القسم خلال حفل التنصيب، قبلته كأحد أنواع التهنئة.
◄ «قبل أوباما لميتشل»
دائمًا ما يحرص الرئيس الأسبق باراك أوباما على تقبيل زوجته ميتشيل، فالقبلة الأولى كانت بحفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
كما التقطت الكاميرات قبلات كثيرة بين الرئيس وزوجته خلال الكثير من الزيارات سواء بالبيت الأبيض أو خارجها.
دائمًا ما يحرص الرئيس الأسبق باراك أوباما على تقبيل زوجته ميتشيل، فالقبلة الأولى كانت بحفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
كما التقطت الكاميرات قبلات كثيرة بين الرئيس وزوجته خلال الكثير من الزيارات سواء بالبيت الأبيض أو خارجها.
◄ «قبلات ترامب لملانيا»
شهدت قاعات البيت الأبيض، لحظات رومانسية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، حيث التقطت عدسات المصورين قبلات وأحضان ترامب وزوجته داخل البيت الأبيض.
شهدت قاعات البيت الأبيض، لحظات رومانسية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، حيث التقطت عدسات المصورين قبلات وأحضان ترامب وزوجته داخل البيت الأبيض.
◄ «بيل كلينتون وهيلارى»
دائمًا ما كان يتعمد بيل كلينتون إظهار الرومانسية لزوجته فى الكثير من المناسبات، فكان تبادل القبلات من الأمور التى كان يحرص عليها.
◄ «بوش الأب والابن»
لقب بـ"جورج بوش الأب" بعد نجاح ابنه "جورج دبليو بوش" الذي أصبح الرئيس 43 للولايات المتحدة عام 2000.
كان محبا لزوجته بشكل كبير، فقد التقطته العدسات يقبل زوجته فى الكثير من المناسبات، حتى قبل وفاتة بأيام.
والأمر نفسه بالنسبة لبوش الابن الذي التقطع عدسات المصورين كثيرا بينما يقبل زوجته.
لقب بـ"جورج بوش الأب" بعد نجاح ابنه "جورج دبليو بوش" الذي أصبح الرئيس 43 للولايات المتحدة عام 2000.
كان محبا لزوجته بشكل كبير، فقد التقطته العدسات يقبل زوجته فى الكثير من المناسبات، حتى قبل وفاتة بأيام.
والأمر نفسه بالنسبة لبوش الابن الذي التقطع عدسات المصورين كثيرا بينما يقبل زوجته.
رومانسية زعماء أمريكا.. «قبلات رئاسية» داخل أسوار البيت الأبيض
رومانسية زعماء أمريكا.. «قبلات رئاسية» داخل أسوار البيت الأبيض
رومانسية زعماء أمريكا.. «قبلات رئاسية» داخل أسوار البيت الأبيض
رومانسية زعماء أمريكا.. «قبلات رئاسية» داخل أسوار البيت الأبيض