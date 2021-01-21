رومانسية زعماء أمريكا.. «قبلات رئاسية» داخل أسوار البيت الأبيض

حرصت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جون بايدن، على تقبيل زوجها أمام الجموع خلال حفل تنصيب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.



وعادةً تحرص زوجات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على تقبيل أزوجهن خلال المناسبات الرسمية، وفي هذا التقرير نرصد "قبلات الرؤساء" فى أحضان البيت الأبيض.





◄ «قبلة جيل بايدن»



لم تتمالك زوجة الرئيس جون بايدن نفسها، فبمجرد حلف القسم خلال حفل التنصيب، قبلته كأحد أنواع التهنئة.



◄ «قبل أوباما لميتشل»



دائمًا ما يحرص الرئيس الأسبق باراك أوباما على تقبيل زوجته ميتشيل، فالقبلة الأولى كانت بحفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.



كما التقطت الكاميرات قبلات كثيرة بين الرئيس وزوجته خلال الكثير من الزيارات سواء بالبيت الأبيض أو خارجها.



◄ «قبلات ترامب لملانيا»



شهدت قاعات البيت الأبيض، لحظات رومانسية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، حيث التقطت عدسات المصورين قبلات وأحضان ترامب وزوجته داخل البيت الأبيض.



◄ «بيل كلينتون وهيلارى»

دائمًا ما كان يتعمد بيل كلينتون إظهار الرومانسية لزوجته فى الكثير من المناسبات، فكان تبادل القبلات من الأمور التى كان يحرص عليها.

