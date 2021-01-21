موسكو تدعو واشنطن لإعادة الاتصال الهاتفي بالقنصلية العامة الروسية في نيويورك

دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، واشنطن إلى إعادة الاتصالات الهاتفية إلى القنصلية العامة الروسية في نيويورك في أقرب وقت ممكن.وقالت زاخاروفا، خلال كلمة صحفية، اليوم الخميس: "لقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية، التي تم إخطارها بهذا الخلل رسميا، بالنأي بالنفس عن هذه المشكلة".وأضافت: "نتوجه لواشنطن مرة أخرى بطلب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الاتصال الهاتفي الطبيعي للدبلوماسيين الروس في نيويورك بأقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين الذين يتقدمون إلى القنصلية العامة هم مواطنون أمريكيون.وتابعت زاخاروفا: "نأمل ألا تكون هذه القضية دعوة من الجانب الأمريكي للمعاملة بالمثل، وأنا متأكدة من أن لدينا مجالات أكثر إثارة للاهتمام لإظهارها".وكان القنصل الروسي في نيويورك، أليكسي توبولسكي، أعلن في 19 يناير الجاري عن انقطاع العشرات من خطوط الهاتف بالقنصلية في آن واحد، لافتا إلى أن أبناء الجالية الروسية يواجهون مشاكل كبيرة بسبب انقطاع التواصل مع القنصلية.يُذكر أن القنصلية العامة الروسية في نيويورك قد أكدت في وقت سابق أن البعثة الدبلوماسية الروسية لم تتعامل مع اتصالات الفاكس مع موسكو منذ عدة أشهر.