رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تدعو واشنطن لإعادة الاتصال الهاتفي بالقنصلية العامة الروسية في نيويورك

الخميس 21/يناير/2021 - 05:30 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
أ ش أ
طباعة
دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، واشنطن إلى إعادة الاتصالات الهاتفية إلى القنصلية العامة الروسية في نيويورك في أقرب وقت ممكن.

وقالت زاخاروفا، خلال كلمة صحفية، اليوم الخميس: "لقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية، التي تم إخطارها بهذا الخلل رسميا، بالنأي بالنفس عن هذه المشكلة".

وأضافت: "نتوجه لواشنطن مرة أخرى بطلب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الاتصال الهاتفي الطبيعي للدبلوماسيين الروس في نيويورك بأقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين الذين يتقدمون إلى القنصلية العامة هم مواطنون أمريكيون.

وتابعت زاخاروفا: "نأمل ألا تكون هذه القضية دعوة من الجانب الأمريكي للمعاملة بالمثل، وأنا متأكدة من أن لدينا مجالات أكثر إثارة للاهتمام لإظهارها".

وكان القنصل الروسي في نيويورك، أليكسي توبولسكي، أعلن في 19 يناير الجاري عن انقطاع العشرات من خطوط الهاتف بالقنصلية في آن واحد، لافتا إلى أن أبناء الجالية الروسية يواجهون مشاكل كبيرة بسبب انقطاع التواصل مع القنصلية.

يُذكر أن القنصلية العامة الروسية في نيويورك قد أكدت في وقت سابق أن البعثة الدبلوماسية الروسية لم تتعامل مع اتصالات الفاكس مع موسكو منذ عدة أشهر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير التعليم: إعلان تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات 14 فبراير

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

الصور

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

بسبب «واقعة الشناوي».. الزمالك يحذر الجبلاية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم الناشئين
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
المزيد

الثقافة

الأحد محاضرة «أوضاع الترجمة» مع يارا المصري عبر تطبيق انستجرام

ختام معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" وحضور جيد للجمهور بجاليري "ضي"

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية