الشركة المنفذة لـ«Cairo Eye»: موقع المشروع غاية في التميز (فيديو)

قال أحمد متولي، رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار إن الموقع الخاص بمشروع عين القاهرة غاية في التميز، حيث إن المنطقة غنية بالتنوع بدءًا من المتحف المصري صندوق كنز الحضارة ومبنى ماسبيرو أول منارة للإعلام في المنطقة ودار الأوبرا غير عدد من الفنادق المميزة وناديين عريقين هما الأهلي والزمالك.أضاف متولي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بوضع حجر الأساس لمشروع "عين القاهرة Cairo Eye" المُقام بمنطقة الزمالك أن هذا الموقع الفريد يعد من أفضل المواقع لتحقيق حلم الشركة، لتنفيذ أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية ويصل ارتفاعها 120 مترًا.