الغرفة التجارية ببورسعيد تنفي حل مجلس إدارتها (مستند)

نفت الغرفة التجارية ببورسعيد، الخميس، ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم قضائي بحل مجلس إدارتها.وقالت الغرفة، في بيان اليوم، إن الحكم الصادر ضد وزير التجارة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض طلب المدعي على اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون لسنة 1951، وأنه يظهر ذلك من منطوق الحكم، مضيفة أن وزير التجارة قام بعرض الطلب على اللجنة المشار إليها بعالية وجرى رفضه، مؤكدة أن الحكم لم يتضمن أية إشارة بحل مجلس الإدارة أو بطلان الانتخابات التي جرت في 15 يونيو عام 2019.