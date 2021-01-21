وزير خارجية بريطانيا يتوجه لإثيوبيا لحل الخلاف الحدودي مع السودان
الخميس 21/يناير/2021 - 05:51 م
محمد عمرطباعة
رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك رتب، اليوم الخميس، بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السودانية متعهدا بمواصلة بلاده دعم السودان في انتقاله الديمقراطي.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم مع نظيره السوداني بالخرطوم عن زيارته إثيوبيا خلال ساعات، وسينقل رسائل من السودان لتعزيز التفاهم حول مسألة الحدود بين البلدين.
وأضاف: "السودان بلد واعد بالفرص وسنواصل دعم شعبه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وتعهد وزير الخارجية البريطاني بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 135 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي الحالي.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم مع نظيره السوداني بالخرطوم عن زيارته إثيوبيا خلال ساعات، وسينقل رسائل من السودان لتعزيز التفاهم حول مسألة الحدود بين البلدين.
وأضاف: "السودان بلد واعد بالفرص وسنواصل دعم شعبه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وتعهد وزير الخارجية البريطاني بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 135 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي الحالي.