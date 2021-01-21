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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية بريطانيا يتوجه لإثيوبيا لحل الخلاف الحدودي مع السودان

الخميس 21/يناير/2021 - 05:51 م
دومينيك رتب
دومينيك رتب
محمد عمر
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‏رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك رتب، اليوم الخميس، بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السودانية متعهدا بمواصلة بلاده دعم السودان في انتقاله الديمقراطي.

‏وأعلن وزير الخارجية البريطاني خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم مع نظيره السوداني بالخرطوم عن زيارته إثيوبيا خلال ساعات، وسينقل رسائل من السودان لتعزيز التفاهم حول مسألة الحدود بين البلدين‏.

وأضاف: "السودان بلد واعد بالفرص وسنواصل دعم شعبه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي".

‏وتعهد وزير الخارجية البريطاني بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 135 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي الحالي.

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