وزير خارجية بريطانيا يتوجه لإثيوبيا لحل الخلاف الحدودي مع السودان

‏رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك رتب، اليوم الخميس، بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السودانية متعهدا بمواصلة بلاده دعم السودان في انتقاله الديمقراطي.‏وأعلن وزير الخارجية البريطاني خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم مع نظيره السوداني بالخرطوم عن زيارته إثيوبيا خلال ساعات، وسينقل رسائل من السودان لتعزيز التفاهم حول مسألة الحدود بين البلدين‏.وأضاف: "السودان بلد واعد بالفرص وسنواصل دعم شعبه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي".‏وتعهد وزير الخارجية البريطاني بتقديم مساعدات للسودان بقيمة 135 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي الحالي.