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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: احتفاظ أمريكا بعضويتها في المنظمة يوم جيد لنا

الخميس 21/يناير/2021 - 05:52 م
تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
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قال الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن إعلان الولايات المتحدة الاحتفاظ بعضويتها هو يوم جيد للمنظمة وللصحة العالمية، معربا عن شكره للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على ما وصفه بـ"احترامه لتعهده" بالحفاظ على عضوية الولايات المتحدة في المنظمة.

ووجه أدهانوم - في بيان، اليوم الخميس، أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، وردا على إعلان الولايات المتحدة إلغاء قرار انسحابها من عضوية المنظمة - الشكر للإدارة الأمريكية الجديدة على نيتها الانضمام إلى مرفق كوفاكس ومسرع اللقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد بهدف الوصول العادل لكافة البلدان إلى اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص.

وأضاف أن "كافة البلدان عليها العمل معا كأسرة واحدة لضمان أن يبدأ الجميع في تطعيم العاملين الصحيين وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في أول مائة يوم من العام الجاري"، لافتا إلى أن هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به والدروس التي يتعلمها العالم لإنهاء الوباء ولمواجهة القائمة الطويلة من التحديات التي تواجهها الصحة العالمية.

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