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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مصمم «عين القاهرة»: المشروع لن يؤثر سلبا على المساحات الخضراء

الخميس 21/يناير/2021 - 05:22 م
المهندس سامر سمير
المهندس سامر سمير
آية سالم - حسام عسل
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قال المهندس سامر سمير استشاري تصميم مشروع عين القاهرة، إن المشروع لم يكن وليد الصدفة وإنما جاء بناء على دراسات متعمقة ومتخصصة بشكل كبير بما يضمن قيام مشروع متكامل يتم تنفيذه بخطه واضحة لتحقق الهدف الرئيسي في الحفاظ على هوية المنطقة الفريدة من نوعها والتي يقام بها المشروع وهي منطقة الزمالك.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي الخاص بوضع حجر الأساس لمشروع عين القاهرة بحديقة المسلة بحي الزمالك، أن المشروع يعمل على الحفاظ على المساحات الخضراء في الحديقة التي تقام فيها المشروع ومحيطها بل وزيادتها بنسبة 15% مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأشجار الأثرية والنخيل العتيقة التي تذخر به.

وتابع: "سنوفر عوامل الأمن والسلامة من خلال التعاون مع أكبر شركات الأمن والسلامة العالمية للإشراف على كل كبيرة وصغيرة لهذا المشروع بدء بوضع الرسوم الهندسية ووصولا لتشغيل العجلة الدوارة".

والجدير بالذكر أن عين القاهرة هي أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية ويصل ارتفاعها لـ120 متر.

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