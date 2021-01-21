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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق: عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعًا للتحالف الدولي غربي بغداد

الخميس 21/يناير/2021 - 06:02 م
جريدة الدستور
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الدولي غربي بغداد.

وقال المصدر- في تصريح لقناة السومرية نيوز- إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الدولي في أبوغريب غربي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر أن الانفجار وقع أثناء مرور الرتل على الخط السريع في أبوغريب، وأسفر عن إصابة أحد عناصر الشركة الأمنية.

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