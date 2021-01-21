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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

سوزان نجم الدين تنتهي من تصوير دورها في «تماسيح النيل» بالأقصر وأسوان

الخميس 21/يناير/2021 - 07:18 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
أمير محمد خالد
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أعلنت النجمة السورية سوزان نجم الدين استقرارها الدائم بالعاصمة المصرية القاهرة، وكانت نجم الدين قد انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في الأقصر في ثاني أفلامها المصرية "تماسيح النيل".

وكان أول أفلامها بمصر قط وفار من تأليف وحيد حامد وإخراج وحيد حامد وشاركها بطولته النجوم محمود حميدة ومحمد فراج.

وتلعب سوزان في تماسيح النيل دور نادية وتتكتم سوزان نجم الدين على تفاصيل شخصيتها بالعمل.

الفيلم تأليف لؤي السيد ويخرجه سامح عبد العزيز ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم خالد الصاوي وكريم عفيفي ومصطفي خاطر وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وهنادي مهنى.

على صعيد آخر تقرأ النجمة السورية حاليا عدد من الأعمال المتنوعة بين أفلام سينمائية أو مسلسلات رمضانية لتختار من بينها العمل القادم الذي ستدخله وهل ستشارك في أعمال رمضانية هذا العام أم لا خصوصا انه من المعروف عنها أنها نوعية جدا في خياراتها الفنية سواء في مصر أم خارجها.

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