ماكرون ينصح طلاب الجامعات بالاعتناء ببعضهم البعض في ظل قيود كورونا

حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طلاب الجامعات، اليوم الخميس، على الاعتناء ببعضهم البعض للتغلب على الضغط والاكتئاب الناجمين عن قيود فيروس كورونا التي قال إنها لن تُرفع قريبا.واجتمع ماكرون بطلاب من جامعة باريس للوقوف على ما يشعرون به من قلق نتيجة قيود فيروس كورونا، وآثار تلك القيود مثل الشعور بالوحدة وتضرر الاقتصاد الذي سيؤثر بدوره على فرص العمل.وتفرض فرنسا حظرا للتجول يبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.وقال ماكرون: "ينبغي لكم أن تعتنوا ببعضكم البعض.. أمامنا فترة قاسية ثانية في ظل الفيروس وكثير من القيود".