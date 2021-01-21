زلزال بقوة 5.3 درجة يهز قبرص

ذكر شهود أن زلزالا شدته 5.3 درجة هز قبرص، اليوم الخميس، ولم ترد بعد تقارير عن أضرار.وقع الزلزال في نحو الساعة 1427 بتوقيت جرينتش وشعر به سكان المباني المرتفعة في العاصمة نيقوسيا، مما اضطر بعضهم إلى إخلائها.وتقع قبرص في منطقة معرضة للزلازل لكنها غير قوية في الغالب.وكانت شدة أقوى زلزال تسجله قبرص في السنوات القليلة الماضية 6.3 درجة عام 1996 لكنه لم يتسبب في أضرار تذكر.