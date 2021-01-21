سميحة أيوب تنضم لأسرة مسرحية «ألمظ وسي عبده»

بعد غياب 11 عام عن المسرح، استطاع المخرج مازن الغرباوي ضم الفنانة القديرة سميحة أيوب لفريق عمل مسرحية "ألمظ وسي عبدة "، المقرر افتتاحها علي خشبة مسرح البالون بالعجوزة.أكد المخرج مازن الغرباوي ان وجود سيدة المسرح العربي سميحة أيوب هو مكسب كبير للعرض، وإضافة لمسيرته المسرحية والفنية، فهي تاريخ كبير وتعطي ثقل للعمل الفني الذي تشارك فيه، وقال الغرباوي في تصريحات صحفية اليوم: العمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر.و أضاف: نحن نتناول السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبدة الحامولي، مع إلقاء الضوء علي تاريخ مصر الفني والغنائي لتلك الفترة، والهدف أو القصد من ذلك هو تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم الغنائي، ورموز الفن في تلك الفترة، مشيرا الي ان العرض سوف يتم تصويرة وعرضه ضمن مبادرة وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، بعرض الأعمال المسرحية علي قناة الوزارة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.و أشار الغرباوي الي ان "ألمظ وسي عبدة " يمكن اعتباره بداية لمشروع توثيق تاريخ المسرح الغنائي حديثا للشخصيات الفنية، التي كان ليها تأثير علي مستوي مصر في مجال الموسيقي والمسرح، ويمكن خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من العروض تتناول السيرة الذاتية لعدد من الشخصيات والرموز الفنية المصرية، حيث ان تاريخنا يزخر بالعديد من الأسماء التي لا يعرف عنها الأجيال الحديثة أي شيء، ودورنا هو التعريف بهؤلاء حتي لا يصبحوا في طي النسيان.الجدير بالذكر ان المخرج مازن الغرباوي قد استقر علي جميع فريق عمل المسرحية، ويواصل حاليا بروفات العمل وسط إجراءات احترازية مشدده، بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، لكي يصبح العرض جاهز خلال الايام القادمة، وعلي جانب أخر يتابع الغرباوي ايضا الانتهاء من الشكل النهائي للأشعار والألحان الخاصة بالعرض."ألمظ وسي عبدة" انتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة دكتور عادل عبدة، وبالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.