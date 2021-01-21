الحاصلون على الشهادة السودانية يستغيثون بوزير التعليم من مكتب التنسيق

استغاث أولياء أمور الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السودانية 2020، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من رفض مكتب التنسيق قبولهم بسبب تأخر دولة السودان فى استخراج النتيجة عن الموعد المحدد للتنسيق.وأكد أولياء الأمور خلال استغاثتهم، أن دولة السودان السبب فى تأخر استخراج النتيجة عن الموعد المحدد للتنسيق، لأسباب خارجة أن إرادتهم بسبب تأجيل الامتحانات وكذلك بسبب جائحة فيروس كورونا والفيضانات التي حدثت بالبلاد، وإغلاق المطارات، وتابعوا أن لهذه الظروف الاستثنائية التى أجلت الامتحانات فى العالم كله، ومع ذلك مكتب التنسيق يجبر الطلاب على التنسيق بنظام البرامج (الكريدت).وشدد أولياء الأمور، على أنه لن تستطيع الأسرة المصرية تحمل هذه الأعباء، أو ضياع عام دراسي من عمر الطالب، ليلتحق بتنسيق مع الدفعة القادمة مما يعرض الطالب لظلم لتنسيق دفعتين معا.وأكدوا أن حجة مكتب التنسيق هى رفض الكليات قبول الطلاب فى الفصل الدراسي الثاني، متسائلين كيف تقبلهم فى الترم التانى بنظام البرامج (الكريدت)؟وطالبوا بضرورة النظر باهتمام في شكواهم، مؤكدين أنهم قابلوا الكثير من الصعوبات والمشاكل فى الغربة، بالاضافة إلى مصاريف التى فاقت طاقتهم، بالجلوس فى دولة خارجية فى حدود سنة و٣ أشهر.