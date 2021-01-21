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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أكدت سعادتها بالتعاون مع نور: قدمنا مباراة تمثيلية ناجحة تحت إدارة المخرجة منال الصيفي الرائعة...

وجه القمر دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة بمسلسل «جمال الحريم» ستشهد تصاعدًاً فى الأحداث الدرامية ومفاجأة للجمهور

الخميس 21/يناير/2021 - 05:23 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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تصدر مسلسل "جمال الحريم"  مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية ، وينتظر عشاق الدراما المصرية والعربية الحلقات الأخيرة لمعرفة كيف تنتهي أحداث المسلسل والذى نجح فى جذب الملايين عبر شاشة التليفزيون أو من خلال وسائل التواصل، وأكدت وجه القمر دينا فؤاد والتى حققت نجاحا باهراً بشخصية " حنان " خلال أحداث المسلسل، أن الحلقات الأخيرة لمسلسل "جمال الحريم " ستشهد تصاعداً دراميا خطيراً ومفاجأة قوية جدا للجمهور.

وأشارت دينا فؤاد إلى أن المسلسل يحمل رسائل طوال حلقاته بأن الإنسان الضعيف يؤمن بالدجل والخرافات، لكن الإنسان صاحب الإيمان القوي يسير في اتجاه آخر تماما، وأعربت دينا عن سعادتها بالعمل مع النجمة نور، فهي تهتم بتفاصيل العمل جيداً، وتبذل مجهودا رائعا، وقدمت معها مباراة تمثيلية ناجحة بسبب حبنا لموضوع المسلسل تحت إدارة المخرجة منال الصيفي الرائعة.

وأضافت دينا فؤاد أننى سعيدة بتلك التجربة الدرامية الهامة فى حياتى وبخاصة شخصية "حنان" وهى جديدة ولأول مرة أقوم بهذا النوع من الأدوار، وأن المسلسل مأخوذ من قصص حقيقية عن الجن والشعوذة ، وأبرز الصعوبات التى واجهتني تمثلت فى التأقلم والتعايش مع شخصية تتعامل مع الجن، فهى لا تتشابه مع أى شخصية واقعية تعاملت معها، رغم أن العمل مأخوذ من قصص حقيقية، أما الصعوبة الأخرى فتكمن فى مكياج الشخصية والملابس .

كانت وجه القمر دينا فؤاد قد تصدرت تريند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم"، تزامنا مع عرض الحلقة 27 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC ، وذلك للمرة الثانية، إذ سبق وتصدرت وجه القمر الترند أيضا عقب عرض الحلقة 19 من المسلسل، ويأتى ذلك بعد تألقها فى العمل، وإشادة الجمهور بها وبأدائها.

وعلى جانب آخر بدأت الفنانة دينا فؤاد، تصوير مشاهد دورها بمسلسلها الجديد " اللي مالوش كبير"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢١ ، مع النجمة ياسمين عبدالعزيز والنجم أحمد العوضى ، مشيرة إلى أنها تجسد دور سيدة تدعى "قدرية"، والتي تلعب دورا رئيسيا في أحداث العمل، 
"اللي مالوش كبير" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوى وإيمان السيد وإخراج محمود فكرى وإنتاج سينرجى.

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