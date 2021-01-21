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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مباحث القاهرة تمنع مشاجرة بالأسلحة قبل وقوعها بالمرج

الخميس 21/يناير/2021 - 07:22 م
القبض على سائق
القبض على سائق
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تمكن ضباط مباحث القاهرة من إلقاء القبض على سائق قبل تشاجره مع آخر ببندقية خرطوش بمنطقة المرج.

كانت البداية بمعلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام "ش م، 23 سنة"، سائق توك توك، ومقيم الخانكة قليوبية، والسابق اتهامه في القضية رقم 21109 لسنة 2015م المرج "مخدرات"، بحيازة سلاح ناري دون ترخيص بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وأشارت التحريات إلى سابقة حدوث مشادة كلامية بين المتحرى عنه، و"م. م. ع، 27 سنة"، سائق، ومقيم بالشوافعة، والسابق اتهامه في القضية رقم 11943 لسنة 2017م المرج "سرقة بالإكراه"، بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بمنطقة المرج الجديدة بدائرة القسم، وقيام الأهالي بمناصرة الأخير مما أثار حفيظة المتهم فقام بإحضار سلاح ناري بقصد التشاجر معه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم ماركة العقرب "غير مبلغ بسرقتها"، وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بحيازته السلاح الناري بقصد التشاجر مع سالف الذكر، وأضاف بتحصله عليه من أحد الأشخاص بمنطقة الجعافرة قليوبية "لا يمكنه الإرشاد عنه" إبان أحداث يناير 2011م، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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