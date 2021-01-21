مذكرة تفاهم بين السودان وبريطانيا لدعم الإصلاحات الاقتصادية بالخرطوم

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، اليوم الخميس، مع وزارة الخارجية البريطانية مذكرة تفاهم للإيفاء بالتزامات المملكة المتحدة الخاصة بدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية.ونصت مذكرة التفاهم على تسليم مساهمة المملكة المتحدة البالغة 40 مليون إسترليني، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وقالت هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية السودانية إن المبلغ سيخصص لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة عبر صندوق الائتمان متعدد المانحين التابع للبنك الدولي لدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.وأوضحت هبة أن هذا المبلغ يأتي في إطار مساهمات المملكة التي التزمت بها مسبقا في مؤتمر شركاء السودان الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين العام الماضي.وأكدت وزيرة المالية التزام الحكومة الانتقالية بمعالجة التشوهات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد منذ عقود، مشيرة إلى أن الحكومة الانتقالية بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية الذي يهدف إلى تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.