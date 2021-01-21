مستشار الرئيس يضع حجر الأساس لأول عجلة ترفيهية

وضع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وخالد العناني، وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة ترفيهية دوارة بالعاصمة Cairo eye بحديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر٢ بتكلفة قدرها ٥٠٠ مليون جنيه.وأكد محافظ القاهرة أن تدشين مشروع عين القاهرة يضيف وجهة ترفيهية وسياحية جديدة للعاصمة وستكون واحدة من معالم القاهرة الحديثة وتأتى ضمن خطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 التي يجرى العمل بها طبقا لتوجهات القيادة السياسية وتهدف إلى إعادة الروح إلى القاهرة كعاصمة لتحقيق الأهداف العامة للتنمية السياحية.أضاف المحافظ أن المشروع يؤكد إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص باعتبارهم شركاء التنمية من خلال تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحديد أولويات الاستثمار التى تحتاجها عمليات تنفيذ التنمية السياحية.وتابع أن Cairo Eye تعد أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة والأكبر من نوعها في أفريقيا، وتقع على ارتفاع ١٢٠ مترا وتتيح مشاهدة المدينة لمسافة ٥٠ كم ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها وذلك بإطلالة بانورامية بنطاق ٣٦٠ درجة على مدينة القاهرة، كما سيتم الاعتماد على الوسائط المتعددة لإثراء الرحلة بمعلومات عن المعالم بالتزامن مع رؤيتها.كما أشار المحافظ إلى أنه تم تصميم المشروع مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئية للحفاظ على هوية منطقة الزمالك، إضافة إلى الحفاظ على كافة الأشجار والنخيل الموجودة بالحديقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها، كما ستتم زيادة إجمالي المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15% لتصل إلى 7 آلاف م2 بدلًا من 6100 م2 الموجودة حاليًا، كما سيتم تطبيق وسائل الأمان، مضيفًا أنه تم وضع دراسة مرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، مع توفير وسائل مختلفة للوصول إلى المشروع مثل خدمة النقل النهري، وتخصيص ساحات انتظار للسيارات تسع ٥٠٠ سيارة فوق الأرض وعلى ارتفاع طابقين باستخدام أحدث تكنولوجيا إدارة المواقف.وأكد المحافظ أن رؤية الدولة لتطوير العاصمة تعتمد على الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة مع اثرائها بالمشروعات السياحية العالمية الحديثة مثل مشروع Cairo Eye والذى يقام على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية كلندن ودبى ولاس فيجاس وسنغافورة لإعادة الدور الريادى والسياحى للقاهرة على خارطة السياحة العالمية.أضاف المحافظ أن المشروع تم اختياره ليقام في واحدة من المناطق ذات الخصوصية الشديدة كالزمالك والتى تتمتع بالإطلال على نهر النيل بما يحقق هدفًا استراتيجيًا للتنمية السياحية المستدامة ويتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو وتطوير ميادين القاهرة الخديوية وميدان التحرير.وشدد المحافظ على أنه سيتم إطلاق المشروع العام المقبل 2022، مشيرًا إلى أن المشروع سيضم مجموعة من الخدمات والمرافق كالمتاجر ومنطقة مطاعم ومنطقة ترفيه وقاعة متعددة الأغراض مطلة على النيل بمساحة ١٠٠٠ متر٢.