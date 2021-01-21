«إزيك النهارده» لـ ساندي تتصدر التريند

حققت أغنية "إزيك النهارده" نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مما جعلها تتصدر التريند على تويتر في أول 24 ساعة، وحققت عدد مشاهدات تجاوز الـ100 ألف مشاهدة، بجانب ردود الأفعال الإيجابية التي حازت عليها الأغنية التي قامت ساندي بتصويرها بطريقة جديدة وهي الانيميشن،والأغنية من كلمات الملحن تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وميكس هاني يعقوب ومن إنتاج شركة جليتش.وكانت ساندي قد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية بعد أن حذفت كل صورها من على صفحتها الخاصة على إنستجرام وتضاربت الأقوال حول سرقة الأكونت الخاص بها وبين اعتزالها الغناء ولكن اكتشف الجمهور بعد ذلك أنه جزء من دعايتها لأغنيتها الجديدة "إزيك النهارده" بعد نشرها البوستر الخاص بالأغنية.