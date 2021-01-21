اتفاقية بين إسرائيل والمغرب لتسيير رحلات جوية مباشرة بينهما

وقّعت إسرائيل والمغرب، اليوم الخميس، على اتفاق لتسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب والرباط، في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بينهما.وتعد هذه الاتفاقية هي الثالثة التي توقّعها إسرائيل في ذلك المجال مع دولة عربية، بعد أن عقدت مثلها مع الإمارات والبحرين، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، في شهر ديسمبر الماضي، التوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة.واتفق الجانبان على إعادة فتح الممثليات الدبلوماسية لدى تل أبيب والرباط، لحين تبادل السفارات بينهما في وقت قريب.ووقّعت الرباط وتل أبيب، في وقت سابق، على اتفاقيات ثنائية في مجالى الاقتصاد والسياحة وغيرهما.