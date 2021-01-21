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الكركم أبرزها.. 5 توابل صديقة للقلب

الخميس 21/يناير/2021 - 08:36 م
الكركم
الكركم
إسلام جمال
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تعتبر التوابل أداة بسيطة وطبيعية للحفاظ على صحة قلبك، دون إثقال جسمك بمواد كيميائية غالية الثمن، فهي قد تساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب الشائعة، مثل نقص تروية القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وتصلب الشرايين.

من جانبه أوضح الدكتور جمال سامى، استشارى جراحات القلب والأوعية الدموية، عددا من التوابل التى يمكن أن تسهم فى حماية قلبك.

- «الكركم»

يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين، الذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالقلب.

يساعد الكركم في زيادة الدورة الدموية، ويمنع من تخثر الدم، والإصابة بالنوبات القلبية، وتصلب الشرايين عن طريق تثبيط أكسدة الدهون وخفض الكوليسترول.

يمكنك استخدام الكركم في الطبخ، أو شرب كوب من حليب الكركم الدافئ يوميًا، أو تناوله كمكمل غذائي.

- «القرفة»

تسهم القرفة فى الحماية ضد العديد من أمراض القلب، فهي تمنع إطلاق الأحماض الدهنية الالتهابية من أغشية الصفائح الدموية في الدم، مما يحافظ على سماكة الدم المناسبة.

كما تساعد القرفة في خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، وهو أمر مهم لقلبك ليعمل بشكلٍ صحيح.


- «الفلفل»

يحتوي الفلفل على خصائص مضادة للأكسدة، مما يزيد من تمدد الأوعية الدموية، ومكافحة الالتهابات، ومنع تجلط الدم.

يساعد الفلفل على الحد من الدهون الثلاثية، والكوليسترول السيئ، وحرق السعرات الحرارية، وتخفيف الوزن، الأمر الذي يسهم في الوقاية من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.


- «الثوم»

يصنف الثوم على أنه أحد أكثر توابل الطهي شعبية، وهو مفيد جدًا لصحة القلب، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات.

يعد الثوم علاجا فعالًا لارتفاع الكوليسترول الكلي في الدم، والكوليسترول السيئ، وزيادة تراكم الصفائح الدموية، وارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.


- «الزنجبيل»

يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، التي من شأنها أن تخفض نسبة الكوليسترول الضار، حيث يساعد العنصر النشط في الزنجبيل الذي يدعى بالجينجرول- gingerol، في استرخاء الأوعية الدموية، وتحفيز تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

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