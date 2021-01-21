ختام أسبوع البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات التربوية بالداخلة

شهد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فعاليات ختام الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد القيادات التربوية المنفذ بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية بمقر قاعة المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة.حاضر في التدريب اليوم وصفي حسن، حول إدارة الأزمات وسط تفاعل متميز من المتدربين بتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحرصه الدائم على دعم قطاع التعليم بالمحافظة ومجهوداته للنهوض به وتحقيق التنمية المهنية وإعداد وتأهيل القيادات التربوية تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفني.فى ختام لقاء اليوم، منح الدكتور النيلي جميع المتدربين شهادات اجتياز الأسبوع الأول من التدريب مؤكدًا أن مدة التدريب 5 أسابيع بواقع 100 ساعة تدريبية للمرشحين من منسوبي الديوان والإدارات التعليمية الخمس، موجّهًا خالص الشكر والتقدير لإدارة التدريب بالمديرية وجميع القائمين على العمل وجميع المتدربين على هذا الجهد المتميز وظهور التدريب بالمظهر المشرف اللائق.فى نفس السياق، شهد الدكتور جمال حسن، وكيل المديرية فعاليات ختام البرنامج بإدارة الداخلة التعليمية تم منح جميع المتدربين شهادات اجتياز الأسبوع الأول من التدريب.