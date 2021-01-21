رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام أسبوع البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات التربوية بالداخلة

الخميس 21/يناير/2021 - 07:18 م
ختام أسبوع البرنامج
ختام أسبوع البرنامج التدريبي
محمد مهدي
طباعة
شهد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فعاليات ختام الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد القيادات التربوية المنفذ بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية بمقر قاعة المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة.

حاضر في التدريب اليوم وصفي حسن، حول إدارة الأزمات وسط تفاعل متميز من المتدربين بتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحرصه الدائم على دعم قطاع التعليم بالمحافظة ومجهوداته للنهوض به وتحقيق التنمية المهنية وإعداد وتأهيل القيادات التربوية تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفني.

فى ختام لقاء اليوم، منح الدكتور النيلي جميع المتدربين شهادات اجتياز الأسبوع الأول من التدريب مؤكدًا أن مدة التدريب 5 أسابيع بواقع 100 ساعة تدريبية للمرشحين من منسوبي الديوان والإدارات التعليمية الخمس، موجّهًا خالص الشكر والتقدير لإدارة التدريب بالمديرية وجميع القائمين على العمل وجميع المتدربين على هذا الجهد المتميز وظهور التدريب بالمظهر المشرف اللائق.

فى نفس السياق، شهد الدكتور جمال حسن، وكيل المديرية فعاليات ختام البرنامج بإدارة الداخلة التعليمية تم منح جميع المتدربين شهادات اجتياز الأسبوع الأول من التدريب.

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

الصور

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ماجد حبته
بغداد من جديد!
مؤمن المحمدي
موسم الناشئين
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
المزيد

الثقافة

«الصحافة الإلكترونية» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

ختام معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" وحضور جيد للجمهور بجاليري "ضي"

الأحد محاضرة «أوضاع الترجمة» مع يارا المصري عبر تطبيق انستجرام

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة