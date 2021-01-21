مي كساب: «اللعبة 2» يتضمن جرعة كوميدية كبيرة وتحديات صعبة

أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في مسلسل اللعبة بجزئيه، خاصة وأنه حقق نجاح كبير بموسمه الأول في رمضان الماضي رغم عرضه عبر المنصة الألكترونية قبلها.وقالت "كساب" في تصريح لـ"الدستور" إن المسلسل مميز وبه جرعة كوميدية كبيرة، بالإضافة إلى الأحداث المشوقة والتي تتضمن تحديات أكثرصعوبة من الجزء الأول، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه، مشيرة إلى أنها يتبقى لها فيه مشاهد قليلة مع شيكو وهشام ماجد، مؤكدة أنها سعيدة بتجربتها معهما فى العمل خاصة وأنها تعتبرهما أفضل ممثلي الكوميديا خلال الوقت الحالي.يشار إلى أن مسلسل "اللعبة" عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لذا قرر صناعه تقديم جزء ثان منه، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود، وأحمد سعد والي، ويشارك في بطولته مي كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وتنضم لهم في الجزء الثاني رانيا يوسف.