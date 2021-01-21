إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بسبب اختلال عجلة القيادة بطريق البداري الزراعي بأسيوط، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط إخطارًا من رئيس مباحث البداري يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة تمناية ووجود مصابين.على الفور، انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب (سيارة تمناية) رقم 8219 على طريق العتمانية البدارى أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى الجامعة بأسيوط.بالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلابها ولا توجد إعاقة بالطريق.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.